أستراليا: لا تراجع عن رفع قيود مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الحكومية فى أستراليا، اليوم الثلاثاء، استمرار رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا قبل عيد الميلاد، وذلك على الرغم من تسجيل ارتفاع جديد فى أعداد الإصابات بالفيروس التاجى فى ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر تعدادًا سكانيًا فى البلاد.





وحسبما ذكرت وسائل إعلام أسترالية، فقد أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 2 أكتوبر الماضى، وذلك فى أعقاب التجمعات التى تم تنظيمها فى إطار احتفالات نهاية العام، إضافة إلى تسجيل 7 وفيات جراء الإصابة بالوباء فى البلاد.

وأكدت السلطات الأسترالية، اليوم، أن "هذه الإصابات الجديدة لن تمنع استمرار رفع بعض القيود اعتبارًا من الأربعاء، مثل إلزامية وضع الكمامات فى التجمعات، ومنع غير الملقحين من دخول المطاعم والحانات والمشاركة فى أحداث كبرى".

وقال رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون: "قررنا التعايش مع هذا الفيروس وأن نسبة التلقيح مرتفعة".

وبذلك، ستواصل أستراليا إعادة فتح حدودها الداخلية والخارجية، لتستقبل القادمين من خارجيهًا مجددًا، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، خصوصا المهاجرين ذوى الكفاءة والطلاب، بشرط أن يكونوا حاصلين على اللقاح، بعدما اعتمدت لفترة طويلة هدف "صفر إصابات" بكورونا من خلال إغلاق صارم للحدود وفرض الحجر مطولاً فى سيدنى وملبورن.

وفى ظل حملة تلقيح واسعة ضد جائحة كورونا فى أستراليا، تلقى أكثر من 93% من الأستراليين فوق الـ16 عامًا، الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، كما تلقى 89% الجرعتين.