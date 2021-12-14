الهند تسجل 41 إصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن الحالة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما عاد إلى البلاد يوم 3 ديسمبر الجارى من جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنه يخضع للعلاج فى العزل المنزلى.

وفى وقت سابق، سجلت الهند 5 آلاف و784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونا و703 آلاف و644 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الثلاثاء، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 475 ألفا و888 شخصا بعد وفاة 252 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 7 آلاف و995 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 34 مليونا و138 ألفا و763 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند 88 ألفا و993 حالة.