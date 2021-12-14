إصابات كورونا حول العالم تتخطى 270 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و312 ألفاً و913 وفاة.

إصابات كورونا

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 50.1 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 798 ألفا و710 وفيات، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ616 ألفا و457 حالة وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 475 ألفاً و888 حالة وفاة.

لقاح كورونا

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالى عدد اللقاحات المضادة لكورونا التى جرى إعطاؤها فى أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و437 مليون جرعة.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 306605 حتى اليوم.