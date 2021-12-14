العراق يطلق عملية أمنية واسعة فى حاوى العظيم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان الخلية الأمنية، إن "القطعات الأمنية شرعت صباح اليوم، بعملية تفتيش حاوى العظيم ضمن قاطع قيادات ( ديالى - صلاح الدين - سامراء)".
وكان الطيران الحربى العراقى قصف 3 مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى عمق "وادى ثلاب" شمال شرق بعقوبة فى محافظة ديالى شرقى البلاد، إذ جاء القصف بناء على معلومات استخبارية بشأن وجود أوكار لداعش فى المنطقة.
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