سطو على شاحنات أغذية.. جريمة جديدة لقوات آبى أحمد

جدة - نرمين السيد - ندد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وشركاؤه من المنظمات غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، بالاستيلاء على شاحناته والسطو على أصوله وتهديد موظفيه مؤخرًا فى إثيوبيا.





وأدان برنامج الأغذية العالمى وشركاؤه بشدة استمرار استهداف شاحناته وأصوله وتهديد موظفيه من قبل جماعات عسكرية فى ديسى وكومبولتشا فى منطقة أمهرا الإثيوبية.

ووفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد دخلت مجموعة مسلحة مساء يوم 10 ديسمبر الجارى إلى مجمع لجنة إدارة مخاطر الكوارث فى كومبولتشا، واستولت على 18 شاحنة لبرنامج الأغذية العالمى بالقوة، لافتًا إلى أن المجموعة المعتدية تتبع قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية الحكومية والقوات المتحالفة معها.

وأشار البيان إلى أنه تم استعادة معظم الشاحنات، باستثناء ثلاث منها، حيث أبلغ برنامج الأغذية العالمى الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية فى ديسى للمساعدة فى استعادة الشاحنات.

وف بيان رسمى للبرنامج، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق: "تظل سلامة وأمن موظفى الأمم المتحدة والشركاء على رأس أولوياتنا. وندعو إلى الإفراج الفورى والآمن عن موظفينا وزملائنا ومركباتنا"

وشدد حق، على أن برنامج الأغذية العالمى وشركاءه باقون، وسيقدمون الخدمات فى كومبولتشا وديسى، وعبر منطقة أمهرا، التى يوجد بها بنحو 3.7 ملايين شخص فى حاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قد حذر فى الأسبوع الماضى، من استمرار عمليات النزوح بسبب النزاع فى مناطق "أمهرا، وعفر، وغرب تيجراى"، حيث تقدر الأمم المتحدة الحاجة الماسة لنحو 9.4 ملايين شخص إلى المساعدة الغذائية فى تلك المناطق.