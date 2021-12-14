إعصار أمريكا.. ارتفاع جديد فى أعداد الضحايا والمفقودين

جدة - نرمين السيد - وكان آندى قد أكد للصحفيين سابقا أنه "قد تمر أسابيع قبل أن نحسب أعداد القتلى ومستويات الدمار على حد سواء" مضيفا أن أعمار الضحايا تراوحت بين 5 أشهر و86 عاما.

إعصار أمريكا

وأكد آندى، ان الأعاصير كانت قوية على الأرجح لدرجة أنه لم يكن من الممكن أن يحدث أى قدر من التدريب أو الإشعار المسبق فرقًا.

من جانيه، قال مايكل دوسيت، مدير إدارة الطوارئ فى كنتاكى، إن 28 ألف منزل وشركة ما زالت بدون كهرباء.

ويقول مراسل "بى بى سى" فى أمريكا الشمالية بيتر باوز، إن الظروف التى تواجه السلطات صعبة للغاية، إذ إن الإعصار دمر مركز الشرطة فى مايفيلد وتسبب بأضرار فى معدات رجال الإطفاء.

إعصار كنتاكى

وقال حاكم كنتاكى، إن أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطنى وعشرات من العاملين بالولاية يوزعون الإمدادات ويعملون على تنظيف الطرق حتى يمكن إزالة الجبال من الأنقاض فى أعقاب الكارثة، لافتا إلى أن السلطات تنسق "كمية غير مسبوقة من البضائع والمتطوعين".

ومن المقرر أن يسافر الرئيس جو بايدن إلى الولاية يوم الأربعاء، ويزور بعض المناطق الأكثر تضررًا، بما فى ذلك مايفيلد.