رسميا التعليم عن بعد للابتدائي وحضوريا للمتوسطة والثانوية “إليكم التفاصيل والمواعيد”

تبدأ المدرسة في اليوم التالي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443 (الأحد)، حيث من المتوقع أن يبدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من جميع مراحل التعلم سواء الحضورية أو الالكترونية ، وعلى الرغم من أن مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة والأجنبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تواجه تحدي الوباء ، إلا أنها تواصل مسيرتها التعليمية، كما يواصل طلاب وطالبات المدارس الابتدائية والمتوسطة التعليم عن بعد من خلال منصة “مدرستي” ومنصة “روضة أطفال”، كما قامت وزارة التعليم بتوجيه تعميم لإدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بالاستمرار في تنفيذ أهمية الاتفاقيات والإجراءات الصحية، والاستمرار في تثقيف الطلاب والطالبات لفهم الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة ومكتب الصحة العامة (وقاية) والالتزام بتنفيذه لحماية سلامتهم وأسرهم ومجتمعاتهم..

التعليم عن بعد للابتدائي وحضوريا للمتوسطة

ولفتت الوزارة إلى أهمية تطبيق قواعد السلوك والحضور الأخيرة على طلاب المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى التزام طلاب المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصل الافتراضي من خلال منصة مدرستي، وتؤكد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على مكتب الإشراف التربوي القيام بمتابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول تجهيز التقارير والقيام بتقييم الأداء بجميع المدارس الحكومية الرسمية والخاصة ، بحسب طبيعة المادة الدراسية ومرحلة ودرجة هذه المادة، وتقديم تقرير إلى دائرة التربية والتعليم بهذا الشأن ؛ حيث يهدف إلى مواصلة العملية التعليمية والمساعدة في تحسين مخرجات التعلم.

وزارة التعليم تحدد ميعاد الدراسة والاختبارات 2022

أفادت وزارة التعليم أن الموعد النهائي لملء درجات الطلاب والطالبات المتغيبين عن المدرسة بسبب امتحان الفصل الدراسي الأول ، الموعد النهائي لاستلام طلبات مراجعة درجات الفصل الأول سيكون الثاني عشر من جمادى الأولى القادم، هذا وسيبدأ الامتحان الأول في اليوم التاسع والعشرين من نفس الشهر، وبذلك يتم إكمال عمل القبول ومعايير التقييم للصف الأول من المدرسة الإعدادية (المسار) والمدرسة الابتدائية والمتوسطة (الصف الثالث إلى الصف السادس) (المرحلة 1)، وسيبدأ الإخطار في 17 جمادى الثانية ويبدأ الامتحان الثاني في 12 من رجب، الموعد النهائي لاستكمال معايير درجة العمل السنوية والتقويم (الفترة الثانية) في 21 رجب، وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لاستلام نسخ من أسئلة المعلمين وأوراق الإجابة هو الحادي والعشرين من رمضان، يبدأ امتحان مادة الدراسة الذاتية المحمول لنظام المناهج ، وكذلك التدريب العملي والامتحان الشفوي لمادتين ، في السادس والعشرين من رمضان، يبدأ امتحان مادة الدراسة الذاتية المحمول لنظام المناهج ، وكذلك التدريب العملي والامتحان الشفوي لمادتين ، في السادس والعشرين من رمضان.