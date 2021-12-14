كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج لشهر آخر حتى 13 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - ونصحت وزارة الخارجية الكورية فى بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية، المواطنين الكوريين بإلغاء أو تأجيل الرحلات غير الضرورية للخارج حتى يوم 13 يناير المقبل، مع مطالبة المقيمين فى الخارج باتخاذ إجراءات وقائية لمنع التعرض للفيروس مثل الامتناع عن حضور الأحداث واسعة النطاق، وتم فرض تحذير السفر لأول مرة فى مارس وتم تمديده شهريا، حيث تكافح العديد من الدول مع تفشى سلالات مختلفة من كورونا.

وذكرت الوزارة أنها تخطط لمراجعة التحول التدريجى لجميع إرشادات السفر الخاصة إلى نظام تحذير لكل دولة، اعتمادا على نطاق تفشى المرض ومعدل التطعيم فى الدول الأجنبية والتقدم فى استشارات فقاعة السفر.