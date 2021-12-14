جدة - نرمين السيد - ونصحت وزارة الخارجية الكورية فى بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية، المواطنين الكوريين بإلغاء أو تأجيل الرحلات غير الضرورية للخارج حتى يوم 13 يناير المقبل، مع مطالبة المقيمين فى الخارج باتخاذ إجراءات وقائية لمنع التعرض للفيروس مثل الامتناع عن حضور الأحداث واسعة النطاق، وتم فرض تحذير السفر لأول مرة فى مارس وتم تمديده شهريا، حيث تكافح العديد من الدول مع تفشى سلالات مختلفة من كورونا.
وذكرت الوزارة أنها تخطط لمراجعة التحول التدريجى لجميع إرشادات السفر الخاصة إلى نظام تحذير لكل دولة، اعتمادا على نطاق تفشى المرض ومعدل التطعيم فى الدول الأجنبية والتقدم فى استشارات فقاعة السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تمدد تحذير السفر للخارج لشهر آخر حتى 13 يناير 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.