أسعار الغاز تقفز فوق 1400 دولار فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "نوفوستى" الروسية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للغاز على مؤشر TTF الهولندى بنسبة 5%، لتصل إلى 1405 دولارات لكل ألف متر مكعب.

كما تواصل أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر يناير المقبل ارتفاعها، حيث أنهت تعاملات الأسبوع الماضي فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، واليوم صعدت فوق مستوى 1400 دولار.

وبحسب لوكالة "تاس" الروسية، توقف ضخ الغاز الروسى إلى أوروبا عبر خط أنبوب "يامال - أوروبا"، منذ يوم السبت الماضى، وهو خط الغاز الذى يمر عبر أراضى 4 دول، وهى: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا، وطاقته التصميمية 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويأتى ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا صبيحة إعلان ألمانيا عدم الموافقة على تشغيل خط الغاز الروسى الألمانى "نورد ستريم 2"، إذ أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن الخط الروسى لا يطابق معايير الاتحاد الأوروبى.

ويمثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا هذه المرة، أعلى مستوى شهدته القارة العجوز منذ أكتوبر الماضى، وذلك تزامنًا مع تفاقم التصعيدات مع روسيا، التى يهددها الغرب بفرض عقوبات جديدة عليها إذا واصلت التصعيد العسكرى، وحاولت غزو أوكرانيا.

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعى أنهت على سعر 118 دولاراً (105 يوروهات) للميجاوات/ ساعة، يوم الجمعة الماضى، فى نهاية الأسبوع، لكنها بدأت الأسبوع بارتفاع بنسبة 10% فى أوروبا، وبنسبة 12% فى بريطانيا.