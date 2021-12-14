إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة بالمملكة العربية السعودية ومعرفة خطوات تعديل المهنة

شروط تعديل المهنة في الإقامة لا يعرفها الكثير من الناس ولا يعلموا إجراءات تعديلها، وتبدأ حياة اي وافد من خارج المملكة بإنجاز الكثير من الورق للإقامة في بداية الأمر والذي يكون موجود فيه المهنة، والتي كان في الوقت الماضي من الصعب تغييرها ولكن في الوقت الحالي أصبح الأمر سهل عند انتقال الوافد من مهنة إلى مهنة أخرى يجب تغيرها في جميع أوراق الإقامة ويجب موافقة وزارة العمل في المملكة العربية السعودية على تغيير المهنة أولاً.

إجراءات وشروط تعديل المهنة في الإقامة

عند انتقال الموظف من مهنة إلى مهنة أخرى يجب أن يقوم بتغيرها في أوراق الإقامة، ويجب الأول اطلاع وزارة العمل بالمملكة على المهنة حتى يتم التغيير، ويمكن للكفيل تغيرها أيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني، ولكن يجب أن تكون المهنة غير مهن الطب والهندسة، ومن الشروط اللازمة أن تتوفر حتى يتم التغيير ما يلى:

يجب التأكد من عدم وجود أي مخالفة مرورية على المقيم في المملكة ولم يقوم بتسديدها.

التأكد من عدم انتهاء الإقامة للعامل.

يجب أولاً موافقة وزارة العمل في المملكة على المهنة الجديدة.

لا يطبق تغير العمل على العمالة المنزلية.

يجب أن يتأكد الموظف من أنه مسجل عند مكتب العمل مطابقاً للبيانات التي قام بتسجيلها في طلب تعديل مهنته.

يجب أن تكون المهنة الجديدة موجوده في قائمة المهن المسجلة والمطلوبة في مكتب العمل.

يجب أن يكون المقيم الذي يريد تغير مهنته قام بتجربة المهنة لمدة لا تقل عن ٣ شهور وهي الفترة التجريبية.

إجراءات طلب تعديل المهنة

يوجد عدة إجراءات يجب أن يتخذها الوافد عند طلب تعديل المهنة، ومن هذه الإجراءات: