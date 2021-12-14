بدون فوائد وبدون تحويل راتب الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي وشروط الحصول على التمويل

تمويل شخصي من بنك الراجحي وشروط الحصول على التمويل، يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك الموجود في المملكة العربية السعودية كما إنه يقدم العديد من التسهيلات للحصول على القروض بسهوله، ويقدم بنك الراجحي العديد من القروض منها قرض شخصي ومنها قروض للمتقاعدين والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أحدي التمويت التي يقدمها البنك وهو التمويل الشخصي .

تمويل شخصي من بنك الراجحي وشروط الحصول على التمويل

يسعى بنك الراجحي إلي مساعدة محدودي الدخل في السعودية وتحقيق حياه كريمة لهم لذلك يوفر لهم العديد من القروض والآن سوف نقدم لكم شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي وهي :-

يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 55 عاماً ولا يقل عن 25 عاماً .

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في إحدى الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية .

ويجب أيضاً أن يكون المتقدم قضي حوالى 5 سنوات في الوظيفة الحكومية دون انقطاع .

كما يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي أو يمل الجنسية السعودية .

ويجب على المتقدم للحصول على التمويل الشخصي أن يسدد قيمة القسط بانتظام .

ليس على الشخص المتقدم للحصول على التمويل من بنك الراجحي تحويل دخلة الشهري الخاص به .

تحويل دخلة الشهري الخاص به . يمكن للمتقدم الحصول على تمويل اخر من بنك الراجحي بعد سداد قيمة القسط الأول من التمويل السابق .

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي .

ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة من العميل للحصول على التمويل الشخصي مثل الاسم ورقم الهوية وغيرة من البيانات .

مثل الاسم ورقم الهوية وغيرة من البيانات . وملي طلب الحصول على التمويل وتحديد قيمة التمويل المراد الحصول عليها .

وأخيراً سوف يتم الرد عليك من خلال البنك بعد التأكد من صحه كافة البيانات التى تم تقديمها .

تمويلات بنك الراجحي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . وقد يسهل بنك الراجحي فترة سداد التمويل التى قد تصل الى 60 شهر .

وقد يقدم بنك الراجحي قرض جديد وهو( قرض إمكان ) وهو لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل .

خطوات الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحيمميزات التمويل الشخصي من بنك الراجحي