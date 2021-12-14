ارتفاع جديد فى أسعار البترول عالميا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فقد صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسى بنسبة 0.19%، لتصل إلى 74.53 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10%، ليسجل 71.36 دولاراً للبرميل.
وحسبما نقلت الوكالة، قال إدوارد مويا، كبير المحللين فى مؤسسة "أواندا"، إن "المتعاملين فى الطاقة لا يريدون المراهنة على (أوبك+)، لكن جميع المخاطر القصيرة المدى، من أوميكرون إلى تشديد مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) السياسة النقدية، تثبت جميعها أن لها تأثيرًا سلبيًا للغاية على توقعات أسعار النفط على المدى القصير".
وعاودت عدد من حكومات حول العالم، خصوصًا بريطانيا والنرويج، تشديد القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، حيث اتخذت إجراءات لتقليص الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.
بينما على الجانب الآخر، رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمى على النفط للربع الأول من عام 2022، والتزمت بجدولها الزمنى للعودة إلى مستويات الإنتاج فيما قبل الجائحة، مؤكدة أن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.
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