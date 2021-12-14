ميقاتى يأمر بتحقيق قضائى فى المؤتمر المسيئ للبحرين فى بيروت

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أمرًا رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية فى لبنان، أمس الإثنين، لبدء التحقيق الفورى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما جرى من عقد مؤتمر صحفى فى بيروت، تضمن ادعاءات مسيئة ضد البحرين.





ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، جاء طلب ميقاتى للنيابة عبر وزارة العدل، وجاء فى توجيهاته: "انطلاقًا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية، لا سيما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجى، ومنع أى تطاول أو تعرض أو تعكير لصفو هذه العلاقات".

وشدد ميقاتى على ضرورة اتخاذ ما يلزم ضد "كل تصرف أو عمل يسىء إليها بأى شكل من الأشكال، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولى".

وفى بيان صدر عن مكتب ميقاتى، أمس الإثنين، قال رئيس الوزراء إنه أُبلغ "بمضمون الكتاب الذى وجهته وزارة الخارجية فى مملكة البحرين، وتضمن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحفى فى بيروت تضمن إساءات إلى المملكة".

أضاف البيان أن "ميقاتى يشجب بقوة ويدين التطاول على مملكة البحرين، قيادة وشعبًا، ويرفض التدخل فى شؤونها الداخلية، والإساءة اليها بأى شكل من الأشكال"، مشددًا على رفض استخدام لبنان للإساءة إلى مملكة البحرين والدول العربية، خاصةً دول الخليج العربى والتطاول عليها".