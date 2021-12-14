جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عزمها البدء بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الجارى.





كما أعلنت وزارة الصحة الألمانية عن بدء تسليم لقاحات "بيونتيك فايزر"، إذ سيتم توفير هذه اللقاحات فى عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة. وكانت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو"، أوصت بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، خصوصا من يعانون من عوامل خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا، أو يعيشون مع أشخاص معرضين لهذا الخطر. وومن المقرر أن يتم منح هؤلاء الأطفال فى سن من 5 إلى 11 عامًا، جرعة أقل كمية ومعبأة فى زجاجات مختلفة عن زجاجات لقاح "بيونتيك - فايزر" التقليدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من ألمانيا بشأن تطعيم الأطفال ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.