بعد عودته من الإمارات.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يخضع للحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة"سبوتنيك"، قال مكتب بينيت، إنه تم تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص كان على متن طائرة بينيت لدى عودته من أبوظبى إلى تل أبيب مساء أمس الإثنين.

وقال البيان "وفقا لإجراءات وزارة الصحة، سيتم إخضاع جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت، للحجر الصحى وسيخضعون لاختبار PCR آخر غدا".

وكان بينيت، قد عاد مساء أمس إلى تل أبيب، بعد زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلى إلى الإمارات بدأها الأحد، بدعوة من ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد.

