اجازات الفصل الدراسي الثاني 1443 وفقًا للتقويم بعد التحديث

إن الجداول التي تخص اجازات الفصل الدراسي الثاني 1443 تعتمد من قبل وزارة التعليم التابعة للمملكة السعودية، وهذا يكون وفقا للتقويم الدراسي لهذا العام الجديد 1443 والتقييم الخاص بالفصل الدراسي الثاني، وذلك لأنه يتم توزيع المقررات وجميع المواد بالترم وفقا للوقت المحدد من قبل الوزارة لكي يضمن توحيد الجهود ويصل إلى أفضل النتائج، وبهذا يمكن للطلاب أيضاً أن يحصلوا على عدد كبير من الإجازات تكون مختلفة ما بين إجازات مطولة، والإجازات الرسمية الطبيعية، ولذا فإننا عبر مقالنا هذا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تريد معرفتها حول هذا الأمر.

اجازات الفصل الدراسي الثاني 1443

إن الطلاب بالترم الثاني سيحصلوا على عدد من الإجازات تتنوع ما بين الإجازات الخاصة بنهاية الأسبوع المطولة، والإجازات الرسمية، والإجازات الأخرى المنصوص عليها بالتقويم للترم الثاني، وإليكم هذه الإجازات وهي كالآتي:

الإجازة المطولة الأولى بالترم الثاني ستكون 17 ديسمبر الموافق 13 جمادى الأول وتنتهي هذه الإجازة 19 ديسمبر.

إجازة المنتصف للترم الثاني 6 يناير الموافق 3 جمادى الآخر تنتهي 16 يناير.

الإجازة المطولة الثانية ستكون 2 فبراير والذي يوافق واحد من شهر رجب وتنتهي هذه الإجازة 5 فبراير.

المطولة الثالثة 23 فبراير الموافق 22 رجب تنتهي 26 فبراير.

وأخيراً إجازة نهاية الترم الثاني 10 مارس الذي يوافق 7 شعبان.

ميعاد انتهاء الترم الثاني

إن الترم الثاني سيظل مستمراً إلى 6 يناير ثم يحصلوا على إجازة لمدة 10 أيام وهي إجازة منتصف الترم، ومن بعد ذلك يعودوا للدراسة مرة أخرى، وينتهي الترم بشكل كامل 10 مارس بعد أن يكونوا قد قاموا بتأدية اختبارات الترم الثاني، ويستعدوا بعدها للترم الثالث الذي يبدأ 20 مارس وتستمر إجازة الترم الثاني 10 أيام.

موعد بداية الترم الثالث

بعدما اختلف التقويم الدراسي بالمملكة السعودية بشكل كلي بسبب تغير شكل الدراسة اقتداءً بالدول المتقدمة المواعيد قد اختلفت تماماً، وبالتالي يزداد التساؤل قبل ميعاد بدء كل ترم وعند نهايته، ويتساءلون عن الإجازات الخاصة به ولذا بعد كثرة التساؤل عن موعد بدء الترم الثالث، فإن هذا الترم سيكون موعده 20 من شهر مارس، بعد أن يكونوا قد انتهوا من إجازة الترم الثاني، والتي استمرت 10 أيام فقط، وهذا الترم الثالث سيكون الأخير بالسنة الدراسية التي واجهوا بها الكثير من الصعوبات والتحديات إلى أن استطاعوا أن يستمروا إلى هذا الوقت.