مقتل شخص وإصابة آخرين فى انفجار بكابول

جدة - نرمين السيد - وشهدت كابول فى الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات يعلن تنظيم داعش فى الغالب مسؤوليته عنها، إذ يعد حاليا الخصم الرئيسى لطالبان فى أفغانستان، وقد استهدف فى الأسابيع الأخيرة الحركة بعدة هجمات متتالية.

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