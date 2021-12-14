سجن وغرامة ضخمة لشركة دنماركية باعت الوقود للجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تأتى الأحكام القضائية التى صدرت عن محكمة أودنسه، وسط الدنمارك، ضد صاحب شركة دان بانكيرينج، عقابًا على انتهاكه للحظر الأوروبى المفروض على سوريا، وبيع الوقود لسلاح الجو الروسى.

وبحسب الوكالة، تورطت شركة دان بانكيرينج فى بيع 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين، موضحة أن هذه الكميات الكبيرة من الوقود تم تسليمها لاحقًا إلى سوريا، واستخدمت لتزويد المقاتلات الروسية هناك.

ويأتى الحكم تزامنًا مع التصعيد المستمر بين الغرب وروسيا، والتحذيرات من هجوم عسكرى على أوكرانيا، حليف أوروبا، وعضو حلف شمال الأطلسى "الناتو".