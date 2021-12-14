زلزال يضرب كوريا الجنوبية بعمق 17 كيلومترا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، فأن مركز الزلزال كان فى المياه الجنوبية الغربية قبالة جزيرة جيجو على عمق 17 كيلومتراً، مضيفةً أن السكان شعروا بالزلزال، فيما لا تزال تحاول السلطات حصر الضرر الناجم عن الزلزال.

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