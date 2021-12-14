العاهل السعودى يهنئ العراق بمئوية تأسيسه

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان بن عبد الله، نيابة عن العاهل السعودى، خلال مقطع فيديو: "يسر المملكة العربية السعودية قيادة وشعب، أن تشارك شعب العراق العزيز وقيادته الشقيقة هذه المناسبة للاحتفاء بمرور قرن من الزمان على تأسيس دولة العراق الحديثة".

وأضاف وزير الخارجية السعودى أن "التاريخ ليقف شاهدًا على مكانة العراق ودوره الثقافى والحضارى على مر القرون والأزمنة، فقد كانت ضفاف دجلة والفرات دومًا مهدًا للحضارات العريقة والحاضرة لثقافات متنوعة، وهو إذ يستند على إرث تاريخى عريق ليمد نظره لمستقبل أكثر إشراقًا ونماء وازدهارًا بجهود سواعد أبنائه المخلصين باذن الله".

وتابع: "وتحل هذه الذكرى بعد إنجازات كبيرة وكثيرة حققها الشعب العراقى الشقيق، ومن أهمها الانتصار على عصابات داعش الارهابية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز علاقاته الإقليمية والدولية، والسير نحو بناء ركائز الشراكة والعدالة والعمل الجاد، لاستعادة دور العراق الحيوى فى محيطه العربى".

كما شدد وزير الخارجية السعودى على أن "العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين عميقة وراسخة، منبوعة من عناصر الاخوة والجوار، ومنطلقها القناعة بأن أمن واستقرار ونماء البلدين والمنطقة يستلزم التعاون المشترك، ومن أجل الدفع بآفاق بهذا التعاون".