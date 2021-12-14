منصة مدرستي رابط وزارة التعليم LOGIN NEW

ما هي آلية دخول منصة مدرستي رابط وزارة التعليم؟ في إطار استمرار عملية التعليم عن بعد أطلقت وزارة التعليم السعودية منصة مدرستي، وهي منصة تعليمية بديلة لاستكمال العملية التعليمية، وكذلك تعتبر من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية السعودية، فهي تهتم بعرض دروس تتعلق بالمقررات الدراسية، وتساعد الطالب في استيعاب جميع المناهج، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الوسائط التفاعلية التي تسهل عملية التعلم عم بعد.

يستطيع الطلاب الدخول على رابط المنصة من خلال الخطوات التالية :

منصة مدرستي رابط تسجيل دخول

يجب الدخول على موقع منصة مدرستي الرسمي

الضغط على الأيقونة الخاص بـ العودة إلى المدارس

يتم الضغط على أيقونة التسجيل في المنصة

كتابة اسم الشخص الذي يريد الدخول إلى المنصة، وكافة بياناته بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة تحقق

سيصل إلىه بعد ذلك رسالة تحتوي على كود التحقق الذي تم تسجيله على نظام نور

يتم كتابة رقم التحقق، ثم الضغط على أيقونة التسجيل

كما أشارت الوزارة على ضرورة إرفاق جميع التكليفات اليومية المطلوبة على المنصة من قِبل المعلم، مع ضرورة الحضور إلى المدرسة يومًا في الأسبوع لمساعدة الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول على رابط منصة مدرستي.

وزارة التعليم والمنصات التعليمية المتوفرة

قامت وزارة التعليم بإنشاء هذه منصة مدرستي نتيجة لتفشي فيروس كورونا من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، وحققت المنصة خلال العام الماضي نجاحًا كبيرًا، تمكن من خلالها لجميع الطلاب حضور الحصص المدرسية، كذلك وفرت مجموعة من الألعاب التعليمية لتسهيل توصيل المعلومة لجميع الطلاب، ومن الجدير بالذكر أن المنصة تحتوي على أكثر من 45 ألف مصدر تعليمي مختلف هدفهم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتحتوي الصفحة الرئيسية للمنصة على عدة أيقونات وهي :

إمكانية الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت منصة روضتي

منصة روضتي منصة مدرستي مايكروسوفت وهي مخصصة للطلاب والهيئة التعليمية

الأيقونة الخاصة ب “العودة إلى المدارس“

أعلنت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاختبارات التعليمية عبر منصة مدرستي رابط الاختبارات الخاصة بالمنصة، وذلك بالنسبة إلى طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

الاختبارات الخاصة بالمنصة، وذلك بالنسبة إلى طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. ووفقًا للجدول الزمني اختبارات الصف الدراسي الأول قد بدأت يوم 17 نوفمبر الماضي، حيث كانت الاختبارات المركزية لطلاب المرحلة الابتدائية في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وبالنسبة للطلاب المرحلة الثانوية فإن الاختبار يكون حضوريًا لمن يبلغ 12 عام فأكثر.

كما تم استبدال الامتحانات العملية بمجموعة مختلفة من المشاريع والبحوث.

موعد الاختبارات النهائية في منصة مدرستي