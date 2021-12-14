تمويل إمكان الميسر بدون كفيل أو ضامن بالتقسيط بدون تحويل للراتب

تمويل إمكان الميسر هو من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من العملاء السعوديين حيث يجب توفير تقرير سمة السعودي وفتح حساب جديد لدى مصرف الراجحي السعودي وتوفير العديد من الشروط للحصول على تمويل شركة إمكان ويحتاج التمويل توفير بعض الضوابط التي سوف نشرحها اليوم بالتفصيل في مقاله اليوم ويمنح التمويل فترة سداد ميسرة بجدولة مرنة تبدأ من أربعة وعشرون شهر وتصل حتى ثمانية وأربعون شهر على الأكثر ويتم التقديم الإلكتروني الآن من أجل الحصول على تمويل ميسر بدون كفيل أو ضامن سعودي بالتقسيط المرن بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية لهذا العام 1443 هجريًا.

الشروط المطلوبة لدى تمويل شركة إمكان السعودي الآن

تمويل إمكان الميسر هو متاح الآن لجميع الموظفين السعوديين في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية كذلك متاح التمويل لكل المتقاعدين بالمملكة تحت ضوابط وشروط محددة ويجب توفير من أجل الحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب لدى شركة إمكان للتمويل وإليكم كافة الشروط التي تطلبها الشركة في المملكة كالتالي:

يشترط التمويل الميسر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام ويصل إلى 60 عام على الأكثر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

التمويل قد يحتاج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول.

كذلك يحتاج التمويل توفير سجل ائتماني جيد مع إحضار تقرير سمة السعودي.

فتح حساب جديد من خلال مصرف الراجحي عند التقديم الإلكتروني.

يطلب من المتقاعد دخل ثابت يساوي 1900 ريال سعودي.

كذلك التمويل يطلب دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل.

تمويل إمكان متوافق مع معايير الدين الإسلامي في المملكة الآن.

كذلك التمويل لجميع المواطنين السعوديين بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

إيضًا التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين كحد أقصى للسداد لدى شركة إمكان للتمويل.

تمويل بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية لدى شركة إمكان.

موافقة فورية بعد التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية.

كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى تمويل إمكان الميسر