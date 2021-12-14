اقتحام الرجال للملاعب يثير غضب النساء.. ودعوات للحماية

دعت مجموعة من البرلمانيات في بريطانيا إلى "تغيير فوري للقانون"، بعد أن تبين أن مباريات كرة القدم النسائية في البلاد، غير مشمولة بالتشريعات الخاصة بحماية الملاعب من "المقتحمين" كما هو الحال في مباريات الرجال.

وكشفت صحيفة "ذي أثلتيك"، الاثنين، أن القوانين التي تمنح رجال الشرطة الحق في اعتقال الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات، مثل اقتحام الملعب، لا تشمل مباريات الدوري الممتاز للسيدات.

وسُلط الضوء على القضية، بعد حصلت الأسترالية سام كير، لاعبة تشيلسي الإنجليزي، على بطاقة صفراء، إثر قيامها بتوجيه ضربة قوية بكتفها، لإيقاف رجل اقتحم ملعب "كينغس ميداو" خلال مباراة دوري أبطال أوروبا للسيدات، الأربعاء، بين تشيلسي ويوفنتوس.

وقالت البرلمانية جولي إليوت، وهي أيضا عضوة في لجنة الاختيار الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية: "إنه أمر مروع أن النساء الرياضيات اللواتي يمارسن كرة القدم في هذا البلد لا يحصلن على الحماية المناسبة مثل الرجال".

وأضافت لصحيفة "تلغراف" البريطانية": "آمل أن تنظر الحكومة في تغيير القانون بسرعة، لضمان الحفاظ على سلامة وحماية النساء اللواتي يلعبن اللعبة".

وتابعت: "كرة القدم النسائية تنمو، ومع تزايد الحضور، يصبح حل هذا الموقف أكثر أهمية مع مرور الوقت. إنها قضية سأتابعها عن كثب، وآمل أن يتم إجراء التغييرات عاجلا وليس آجلا".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن شرطة العاصمة لم تتمكن من القبض على مقتحم الملعب، بسبب الثغرة القانونية، التي لا تدرج مباريات النساء ضمن تلك التي يجب حمايتها من المقتحمين.