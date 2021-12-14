فرنسا تسجل 130 إصابة أوميكرون وترفض إغلاق المدارس

جدة - نرمين السيد - كشفت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 130 إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا المستجد، إلا أنها رفضت إغلاق المدارس فى البلاد على خلفية الوضع "الكارثى" لفيروس كورونا لديها.





وأعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، تسجيل "ما يزيد قليلا عن 130 حالة إصابة بمتحور أوميكرون الجديد فى البلاد"، لافتًا إلى أنهم يقومون أسبوعيا بـ "10000 تسلسل للحالات المصابة بفيروس كورونا، وهذا يتيح لنا تحديد الحالات على أرضنا على نطاق واسع".

وحسبما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، قال رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستكس، إنه "من الضرورى أن يكون الوضع كارثيًا من أجل إغلاق المدارس بعد عطلة عيد الميلاد"، رغم تحذير المجلس العلمى من الموجة السادسة من فيروس كورونا المحتملة فى يناير.

وأضاف: "لقد اخترنا دائما مع رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم ترك المدارس مفتوحة قدر الإمكان، مع مضاعفة الاحتياطات والاجراءات الوقائية"، مشددًا على أن "التطعيم، وارتداء القناع وبطاقة الصحة، كلها اجراءات ستسمح بألا تضطر البلاد إلى اتخاذ هذا النوع من القرارات".

واعتبر كاستكس أن الأطفال الصغار ناقلون للفيروس فى فرنسا، مشجعًا على ضرورة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة.

وفى توصياته للمواطنين قبل عشرة أيام من أعياد الميلاد، دعا المجلس العلمى فى فرنسا إلى "تقليص عدد الأفراد قدر الامكان حول موائد الاحتفال، والخضوع إلى فحص سريع لكوفيد 19 قبل المشاركة فى الاحتفالات العائلية، والتأكد من أن المشاركين الأكثر ضعفًا مثل كبار السن قد تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وتهوية الأماكن باستمرار، وتفادى التجمعات الكبيرة فى الأماكن العامة، بالإضافة إلى العمل عن بعد".