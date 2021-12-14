زيارة الحجر الأسود افتراضيًا.. مبادرة سعودية بمحاكاة اللمس والشم والرؤية

جدة - نرمين السيد - أطلقت شؤون المسجد الحرام بالسعودية، اليوم الثلاثاء، مبادرة لاستخدام الواقع الافتراضى فى زيارة مقام إبراهيم " الحجر الأسود"، وذلك بالتعاون مع شؤون المعارض والمتاحف فى المملكة.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس": "دشن معالى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة، اليوم، (مبادرة الحجر الأسود الافتراضى) التى أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف، ممثلةً فى الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى".

وبحسب بيان رئاسة شؤون الحرمين عبر تويتر، اليوم، قال الرئيس العام: "لدينا مكانز دينية وتاريخية عظيمة يجب علينا رقمنتها وإيصالها للجميع"، لافتًا إلى أن التجربة تحاكى الواقع بكل وضوح وصدق.

وبحسب الوكالة، تهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضى "VR"، والتجارب الرقمية التى تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقى، حيث تغذى المحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، والشم، خلال زيارة الحجر الأسود.