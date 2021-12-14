رسميا.. رئيس الفلبين ينسحب من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات جيمس خيمينيز قوله" إن دوتيرتى (76 عاما) توجه شخصيا اليوم إلى مقر مفوضية الانتخابات، وسحب أوراق ترشحه.

ومن المقرر أن تنتهى ولاية دوتيرتى الرئاسية فى يونيو 2022، ولا يحق له السعى للحصول على ولاية أخرى، حيث إن الدستور ينص على ولاية رئاسية واحدة مدتها ستة أعوام.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات فى مايو 2022، لاختيار الرئيس الجديد، ونائب الرئيس، ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 24 عضوا، وأكثر من 200 عضو فى مجلس النواب، وآلاف المسؤولين الحكوميين المحليين.