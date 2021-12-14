الأمم المتحدة تتهم طالبان بارتكاب 72 عملية إعدام خارج أحكام القضاء

جدة - نرمين السيد - أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء عمليات الإعدام التى نفذتها حركة طالبان خارج أحكام القضاء، لعناصر سابقين فى قوات الأمن الأفغانية ومرتبطين بالحكومة السابقة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أكدت الأمم المتحدة ارتكاب طالبان لـ 72 عملية إعدام خارج إطار القضاء. وفى كلمتها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، قالت نائبة مفوضة حقوق الإنسان فى المنظمة الدولية، ندى الناشف، إنه "بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، أبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من 100 إعدام لعناصر سابقين فى قوات الأمن الوطنى الأفغانية، وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، نُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان".

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