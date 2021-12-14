فرقاطة فرنسية فى البحر الأسود.. روسيا تصدر بيانا بشأن الملف الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الرسمية فى روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب عن كثب فرقاطة فرنسية دخلت البحر الأسود، فى ظل ارتفاع التوتر بين موسكو والدول الغربية بسبب الملف الأوكرانى.





وحسبما نقلت وكالات الأنباء الرسمية فى روسيا، أشار بيان وزير الدفاع الروسى، إلى أن "قوات وموارد أسطول البحر الأسود بدأت مراقبة نشاطات فرقاطة أوفيرن للبحرية الفرنسية". وتتهم كييف وحلفاؤها فى أوروبا وأمريكا، روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعماً للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو، مع تواتر تقارير عديدة بشأن هجوم عسكرى روسى محتمل على أوكرانيا. وعلى الجانب الآخر، تتهم روسيا كييف والغرب وحلف شمال الأطلسى بتعزيز التوتر بمناورات قرب الحدود مع روسيا.

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