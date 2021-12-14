السعودية ترأس الدورة الـ42 للقمة الخليجية

جدة - نرمين السيد - وتناقش الدورة الثانية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التى أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه فى إطار تحقيق التكامل والتعاون فى مسيرة العمل الخليجى المشترك.

كما تبحث الدورة تعزيز مسيرة التعاون الخليجى فى المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطنى دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه.