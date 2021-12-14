بنك ساب السعودي أوضح عن شروط الهاتف الجوال بالتقسيط

بنك ساب السعودي أعلن في الفترة الأخيرة عن الشروط الأساسية الواجب توافرها لشراء هاتف الجوال بالتقسيط من البنك، بنك ساب السعودي سوف يقوم بإجراء استخدام أي رصيد دائن ينشأ عن استعادة مبالغ أو رد مطالبات ناجح، أو يقوم العميل بمبالغ تودع مقدماً من قبل حامل البطاقة، وهذا لكي يقوم تسديد جزء من مبالغ الأقساط غير المسددة.

يجب الموافقة على تحويل إحدى أو عدد من عمليات الشراء المؤهلة، وهذا من قبل 5 أيام على الأقل من وقت استحقاق الدفع. إذا كان المستفيد رغب حامل البطاقة بتحويل عملية شراء إلى برنامج “اقساط”. خفض حد الائتمان المتوفر على حساب البطاقة بالقيمة الإجمالية. سوف يجرى إضافة القسط الشهري المخصص الأقساط. سوف يؤدي التأخر في السداد أو عدم دفع الأقساط. بنك ساب سوف يقوم بإجراء احتساب مبلغ 113.85 ريال سعودي مخصص على أقساط حوالي 6 أشهر على التوالي، ولذلك أوضح علي أن 228.85 ريال سعودي على أقساط 12 شهراً، و 57.5 على أقساط 24 وهذا كرسوم إدارية عن كل عملية أقساط من بنك ساب السعودي. إذا كان المستفيد لم يقم حامل البطاقة بدفع ما يساوي أكثر من المبلغ الأدنى المستحق، وهذا من وقت تاريخ الاستحقاق أو قبله. إذا كان المستفيد أراد حامل البطاقة، إقفال حساب البطاقة، وهذا قبل نهاية أي فترة أقساط مستحقة، في هذه الحالة سوف يقوم بإجراء إضافة الأقساط المستحقة إلى القيمة غير المحددة، ولذلك على العميل سداد الدفع ما تقتضيه المادة 7 في اتفاقية حامل البطاقة المستفيد.

شروط شراء الهاتف الجوال من بنك ساب بالتقسيط :

بالإضافة إلى ذلك أن بنك ساب السعودي يقوم بتحويل العملية الشرائية الخاصة بالبطاقة، وهذا يعد أمر ضروري بالعلاقة إلى برنامج أقساط، وهذا الفترة التي أوضحت عنها بنك ساب السعودي، وأيضاً المستفيد حامل البطاقة أيضاََ، ولذلك أوضح البنك عن دفعات الأقساط المستحقة، والمتعلقة بحساب البطاقة المعنية الخاصة بالعميل المستفيد من بنك ساب.

ومن الجدير بالذكر أن في حالة تحديد تحديد القسط الشهري، إلى المبالغ غير المسددة، والمبلغ الأدنى للتخصيص المستحق، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين كشف حساب شهري لهم، ولذلك أوضح علي من حامل البطاقة لتسديد مجملا من وقت تاريخ الاستحقاق أو قبله.

بنك ساب السعودي أكد على أن في حالة التأخير أو عدد السداد، سوف يتم الغاء برنامج أقساط، ولذلك في هذه الحالة سوف يتم تحويل عمليات شراء الأقساط إلى عملية شراء عادية.

بنك ساب السعودي أعلن عن مدى فترتين متابعين من فترات إصدار الفواتير، ولذلك في هذه الحالة من حق بنك ساب إلغاء أي قسط من الأقساط غير المسددة، حيث أن يقوم البنك بإضافة قيمة مساوية مبالغ الأقساط المتبقية إلى القيمة غير المسددة لبنك ساب السعودي.