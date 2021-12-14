أوميكرون قد يقضى على 75 ألف شخص.. توقعات صادمة عن موجة جديدة

جدة - نرمين السيد - توقع العلماء البريطانيون، اليوم الثلاثاء، أن يتسبب المتحور "أوميكرون" فى وفاة ما بين 25 إلى 75 ألف شخص فى المملكة المتحدة خلال الـ5 أشهر المقبلة، حال التراخى عن اتخاذ إجراءات إضافية.





وحسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه حتى مع أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، من المتوقع انتشار موجة جديدة من العدوى، يمكن أن تؤدى إلى ذروة أكثر من 24 ألف حالة وفاة فى الفترة من ديسمبر الجارى، وحتى 30 أبريل 2022.

ودعا العلماء البريطانيون حكومة بلادهم إلى البدء بتنفيذ تدابير رقابية إضافية، والشروع فى تنفيذ الخطة الحالية "ب" التى قدمتها الحكومة، مشددين على أن ارتداء الأقنعة والعمل من المنزل واللقاحات المعززة قد لا تكون كافية.

وتوقع علماء المملكة المتحدة أن يصل عدد حالات دخول المستشفى اليومية إلى 2400 حالة فى يناير.

كما اقترح العلماء تطبيق تدابير تحكم فى وقت مبكر من عام 2022، مثل القيود المفروضة على الضيافة الداخلية، وإغلاق بعض أماكن الترفيه، والقيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع فى مكان واحد.

وأشار العلماء إلى أنه بموجب مثل هذه الإجراءات المبكرة ستكون هناك إمكانية للسيطرة على موجة انتشار الوباء بشكل كبير.