قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من رام الله والبيرة و5 من الخليل جنوبًا و4 من محافظة طولكرم شمالا. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين فى مُحافظة بيت لحم جنوبى القدس، كما تم اعتقال شاب من نابلس الشمالية خلال تصدى أهالى قرية اللبن لمحاولة مستوطنين اقتحام مدرسة بنات ثانوية. من ناحية أخرى، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلى، 3 دونمات، واقتلعت 120 شجرة مثمرة، وهدمت بئر مياه جنوب الخليل. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هدمت بئرًا لجمع مياه الأمطار، فى منطقة بجنوب الخليل قريبة من مستوطنة "بنى حيفر".

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