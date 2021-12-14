مصرع 50 شخصا إثر انفجار صهريج نفط فى هايتى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم سلطات مدينة هايتيان، باتريك ألمونور، إن ناقلة الوقود تعرضت فى البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، موضحا أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالى حول الناقلة للحصول على الوقود. وأفاد موقع "لو نوفوبيست"، بأن معظم الجرحى يتواجدون فى باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.

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