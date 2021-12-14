الرئيس الأوكرانى: روسيا تحاول ابتزاز الغرب بحشد قواتها العسكرية على حدودنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، إن "روسيا تحاول ابتزاز الغرب بحشد قواتها العسكرية على حدودنا"، مضيفا أن موسكو طرف فى الحرب بإقليم دونباس وكل محاولات السلام هناك تنهار.





وتصاعدت التوترات منذ أسابيع بسبب الوجود العسكرى الروسى المتزايد على الحدود الأوكرانية. ووفقا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" فقد حشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندى فى المنطقة ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث فى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت فى دعم الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرقى أوكرانيا.

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