مصرع أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار صهريج محروقات في هايتي

انفجرت شاحنة محملة بالمحروقات، في شمال هايتي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري، إن الانفجار وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في مدينة كاب هايتيان، مضيفا أنه أصيب بالدمار.

وأوضح ديف لاروس، وهو مهندس مدني يعمل في كاب هايتيان ، لوكالة "أسوشيتيد برس" أنه كان يقود سيارته عندما رأى سيارات الإسعاف وحشدا من الناس يتجمعون على طول الطريق حوالي الساعة 1 صباحا، لافتا إلى أنه لاحظ كيف كان بعض الناس يستخدمون الدلاء لجمع البنزين من الشاحنة ومن الشارع للعودة إلى منازلهم، إذ وقع الانفجار في الوقت الذي تكافح فيه هايتي نقصا حادا في الوقود وارتفاعا في أسعار الغاز.

وأضاف: "إنه لأمر فظيع ما يجب أن تمر به بلادنا".

كما أعرب رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف عن حزنه على الضحايا، وغرد قائلا: "أشارك كل الناس الألم والحزن".