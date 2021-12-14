التحالف العربى يدمر 4 طائرات مسيرة بالأجواء اليمنية

جدة - نرمين السيد - وأكد التحالف العربى تنفيذه 31 استهدافا ضد ميليشيا الحوثى فى مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه نجح فى تدمير 20 آلية عسكرية ومقتل 210 عناصر حوثية بينهم قياديون. يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثى فى مأرب، فى مسعى لإنقاذ المحافظة التى تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.

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