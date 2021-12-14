طوكيو: من المبكر التعليق على انضمام سول لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو فى مؤتمر صحفى، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية:" ما نحتاج إلى القيام به أولاً هو معرفة ما إذا كان الاقتصاد الذى يسعى للانضمام إلى الاتفاقية مستعد تمامًا للوصول إلى المستويات العالية لاتفاقية التجارة الحرة ".
وأضاف "سنواصل متابعة التطورات المتعلقة بالاقتصاديات مع الاهتمام بالانضمام إلى الاتفاقية والرد من خلال مراعاة وجهة نظرنا الاستراتيجية وفهمنا العام".
وأعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها للانضمام إلى الاتفاقية فى اليوم السابق. وقدمت بريطانيا والصين وتايوان بالفعل طلبًا للانضمام إلى الاتفاقية التى لا تشمل الولايات المتحدة بعد انسحابها المفاجئ من المفاوضات عام 2017.
ودخلت الاتفاقية، المعروفة رسميًا باسم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، حيز التنفيذ عام 2018، وخفضت التعريفات ووضعت قواعد عالية المستوى للتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية والشركات المملوكة للدولة.
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