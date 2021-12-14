الداخلية الفرنسية تغلق مسجدًا بعد كشف بؤرة للمتطرفين

جدة - نرمين السيد - قررت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مسجد فى مدينة بوفيه التابعة لمحافظة واز فى شمال فرنسا، لمدة 6 أشهر، بعدما استخدم متطرفون المسجد للترويج لأفكار تشجع "على الكراهية".





وحسبما ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، إغلاق مسجد بلال فى مدينة بوفيه، مؤكدًا فى تصريحات لـ"سى نيوز": "بدأنا اليوم إغلاق مسجد بوفيه". ووفقًا للصحيفة، فإنه سيتم السماح لمسؤولى جمعية "إسبوار إى فراترنتيه" أو "Espoir et fraternité"، التى تدير مكان العبادة، بالدفاع عن أنفسهم أمام المحافظ فى غضون الأيام العشرة التالية. وتكثف السلطات الأوروبية جهودها مؤخرًا، للكشف عن بؤر التطرف والإرهاب، حيث كان آخرها كشف الاستخبارات الألمانية عن بؤرة للمتطرفين فى ألمانيا بتمويل مباشر من فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى بريطانيا.

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