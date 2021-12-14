الهند: مقتل مسلح فى معركة بالأسلحة النارية فى كشمير

جدة - نرمين السيد - أعلنت مسؤولون فى الهند، اليوم الثلاثاء، قتل مسلح فى معركة بالأسلحة النارية فى منطقة جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، وذلك تزامنًا مع تصاعد العنف فى المنطقة التى يدور حولها صراع منذ عقود بين الهند وباكستان.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشار مسؤول فى الشرطة الهندية إلى إندلاع القتال بين قوات الأمن الهندية والمسلحين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى منطقة سورانكوت التى تحصن داخلها مجموعة مسلحين.

كما أعلنت الشرطة فى مدينة سريناجار الرئيسية بإقليم كشمير، مقتل شرطى كان على متن حافلة هاجمها مسلحون، أمس الإثنين، حيث لفظ أنفاسه متأثرًا بجروحه، ما يرفع عدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة أشخاص.

كما أشارت الشرطة إلى إصابة 16 شخصًا عندما أطلق المسلحون النار على الحافلة على مشارف مدينة سريناجار. وقال قائد شرطة وادى كشمير، أمس الإثنين، إن الهجوم نفذه مسلحون من جماعة "جيش محمد" الإرهابية التى تنطلق من باكستان، على حد قوله.