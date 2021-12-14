وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشار مسؤول فى الشرطة الهندية إلى إندلاع القتال بين قوات الأمن الهندية والمسلحين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى منطقة سورانكوت التى تحصن داخلها مجموعة مسلحين.
كما أعلنت الشرطة فى مدينة سريناجار الرئيسية بإقليم كشمير، مقتل شرطى كان على متن حافلة هاجمها مسلحون، أمس الإثنين، حيث لفظ أنفاسه متأثرًا بجروحه، ما يرفع عدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة أشخاص.
كما أشارت الشرطة إلى إصابة 16 شخصًا عندما أطلق المسلحون النار على الحافلة على مشارف مدينة سريناجار. وقال قائد شرطة وادى كشمير، أمس الإثنين، إن الهجوم نفذه مسلحون من جماعة "جيش محمد" الإرهابية التى تنطلق من باكستان، على حد قوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند: مقتل مسلح فى معركة بالأسلحة النارية فى كشمير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.