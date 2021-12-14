اليابان: تجهيز 13 ألف غرفة لعزل العائدين من الخارج

وفى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية، قال وزير الصحة إنه تم رفع عدد الغرف بواقع ألفى غرفة مقارنة بالأسبوع الماضى، مؤكدًا على أن الوزارة ستستمر بالعمل مع الحكومات المحلية لتوفير كافة الاحتياجات.
وطالب شيجيوكى المواطنين بالتفهم والتعاون، وذلك على الرغم من زيادة الأعداد المحتملة فى مناطق العزل، نظرًا لشدة القيود المفروضة فى ظل تفشى متحور "أوميكرون" عالميًا.
طكما طالبت اليابان الأجانب والمواطنين القادمين من الخارج بالخضوع للحجر الصحى فى مؤسسات محددة لفترة تتراوح من 3 إلى 10 أيام فور وصولهم، على أن تحدد فترة العزل وفق وضع العدوى بالدولة أو المنطقة القادمين منها.
ومع ذلك، تتخوف السلطات اليابانية من عجز فى غرف العزل الصحى بالتزامن مع عودة الكثيرين خلال إجازة نهاية العام.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت، يوم الجمعة الماضى، رصد 8 إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات 12 إصابة بالمتحور أوميكرون فى البلاد.
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