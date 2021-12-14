التقديم في توظيف برنامج فخور لحديثي التخرج من الجنسين

التقديم في توظيف برنامج فخور، حيث تقدم وزارة الدفاع السعودية فرصة كبيرة للعديد من الشباب السعودي المتميز الذي يبحث عن تحقيق طموح خاص به، حيث تساعد وزارة الدفاع الشباب من حديثي التخرج الذين حصلوا علي درجة البكالوريوس وكذلك الماجستير من الجنسين من الذكور والإناث، للتسجيل في برنامج فخور والتي لديها هدف ترغب في تحقيقه، وهو العمل علي الاستثمار البنّاء في أبناء مواطني المملكة العربية السعودية، وتوفير فرص كثيرة من أجل التدريب والتأهيل للتوظيف بوظائف إدارية غير عسكرية، حيث يوفر برنامج فخور برنامج خاص للجميع يشمل بين كل من التدريب النظري والتدريب برأس العمل، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في توظيف برنامج فخور.

برنامج فخور لتطوير الخريجين

يتميز برنامج فخور بعدد من المميزات التي تتوفر لجميع المشاركين به، حيث يحصل جميع المتدربين به علي عدة مزايا عند التقديم في توظيف برنامج فخور:

يتم تقديم برنامج تدريبي ذات طابع متخصص من خلال التعاون المشترك مع أهم وأفضل بيوت الخبرة وجميع المعاهد العالمية في ذلك الشأن.

يوفر برنامج فخور الحصول علي شهادات معتمدة بعد الانتهاء من الفترة التدريبية.

يتوفر لكل مشارك في البرنامج عقد عمل وتدريب مناسب لكل شخص.

يحصل كل مشارك في البرنامج علي إجازة سنوية تكون مدفوعة الأجر.

توفير تأمين طبي شامل وفق أفضل الخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية.

يساعد برنامج برنامج فخور بالارتقاء بالمشارك وظيفياً بعد أن يتم الانتهاء من البرنامج بنجاح.

طريقة التقديم في توظيف برنامج فخور

يستطيع جميع الأفراد الخاصلين علي شهادات البكالوريوس والماجستير التسجيل في برنامج فخور الذي يتم برعاية وزارة الدفاع، علي أن يتم التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول إلكترونياً علي موقع التسجيل التالي: برنامج فخور بوزارة الدفاع.

يجب بعد الدخول علي الموقع أن يتم اختيار التسجيل من خلال النفاذ الوطني.

الضغط علي تسجيل مستخدم جديد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

متابعة التسجيل والضغط علي موافقة المستخدم.

علماً بأن التقديم في برنامج فخور لجميع المواطنين السعوديين فقط من حيث الأصل، وأن يكون التقدير الإجمالي للمشارك في البرنامج يجب ألا يقل عن جيد جداً.