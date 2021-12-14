الاردن : حالات مشتبه اصابتها باوميكرون

دوت الخليج :- أكد العضو في اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الاثنين، وجود حالات اشتباه قد تكون مصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، في الأردن لكنها "لم تتأكد بعد".
ورصد الأردن إصابتين مؤكدتين بالمتحور الجديد، الذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه ينتشر بشكل أسرع ويتسبب في أعراض أقل حدة، ويجعل اللقاحات أقل فاعلية.
حجاوي قال : إن الإصابتين المؤكدتين بالمتحور الجديد تخضعان لحجر مؤسسي، مشيرا إلى "حالات مشتبه بها هنا وهناك" نتيجة "التقصي الوبائي التي تجريه فرق وزارة الصحة الذي تتابع ليل نهار من المخالطين ومخالطي والمخالطين". وقال: "لدينا حالات مشتبه بها لم تتأكد بعد" ، وفق المملكة .
وعبر عن أمله في أن يكون البرتوكول الصحي المحدث للتعامل مع حالات كورونا "مجدٍ بحيث يكون هناك مراقبة تامة للحدود والحالات".
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