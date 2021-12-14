وزارة المالية تدعو الحكومة عدم الالتزام بنفقات جديدة خلال الشهر الحالي

دوت الخليج :- دعت وزارة المالية الوزارات والدوائر الحكومية إلى ضرورة إنجاز جميع المعاملات المالية وإجراءات الصرف في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 الشهر الحالي، وعدم الالتزام بأية نفقات جديدة خلال شهر كانون الأول الحالي.

جاء ذلك في تعميم لوزارة المالية نظرا لقرب انتهاء السنة المالية الحالية 2021 وحتى تتمكن الأجهزة المختصة من إنجاز معاملات الصرف وإغلاق القيود قبل نهاية السنة.

وأكدت الوزارة في تعميمها أنه لن تصرف أية مطالبات مالية بعد هذا التاريخ بأي حال من الأحوال باستثناء الرواتب والأجور والنفقات الممولة من المنح الخليجية.

وشددت على الطلب من الموظفين الذين بحوزتهم سلف نفقات أو سلف مياومات أو أية سلف أخرى ضرورة تسديدها قبل 2021/12/31 عملا بأحكام المادة 28 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994، موضحة بأنه لن تصرف أية سلف خلال السنة المالية المقبلة 2022 لأي موظف لم يسدد ما بذمته من سلف سابقة.