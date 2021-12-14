السودانية عشة الجبل: نجحت بتفردي.. وأتمنى "ديو" مع شيرين

أثارت المطربة السودانية، عشة الجبل، جدلا واسعا في المشهد الفني بالبلاد، خلال الآونة الأخيرة، وسط خلاف حول ما إذا كانت تقدم صورة أمينة عن الفن السوداني، أم إن شخصيتها هي التي جعلتها في قلب اهتمام الإعلام والمنصات الاجتماعية.

وأصبحت عشة تحظى بشعبية جارفة، إذ يرى معجبوها أنها تقدم فنا يعبر عن الذوق الشعبي في السودان، بينما يقول منتقدون إن الفنانة المثيرة للجدل لا تمثل الأغنية السودانية الأصيلة، بما فيها من عمق الكلمات واللحن.

في ردها على هذا الجدل، تقول عشة الجبل، في مقابلة مع موقع "دوت الخليج"، إن الناس يحبونها بشكل كبير، وهي سعيدة بهذا الأمر "لأن حب الناس مكرمة، وأنا متفردة في كل شيء".

وتعزو عشة الجبل الضجة التي تثار حولها إلى إضفائها لمسة جديدة لم يعتد الناس عليها، سواء في الفن أو في الملبس الذي تظهر به "هذا هو مكمن النجاح"، وذاك ما حصل بالضبط عندما أثيرت ضجة بسبب فستان الزفاف الذي ظهرت به قبل أشهر.

وشددت "الجبلية"، على أنها تمثل الفن السوداني وهي فخورة بالانتماء إليه، والدليل، بحسب قولها، هو درجة الإقبال على أغانيها، والاهتمام بأمرها، "ما زلت مقتنعة بأني الرقم الواحد في الساحة الفنية، على غرار ما قلت في وقت سابق فعاتبني البعض".

وأضافت الفنانة السودانية، أنه ليس ثمة فنان في السودان يستطيع اليوم أن يستأثر بالاهتمام الذي يوليه الناس لعشة الجبل، سواء تعلق الأمر بشخيصتها أو بفنها الذي يحقق أرقاما مهمة.

وعند الحديث عن علاقاتها الاجتماعية، أقرت عشة الجبل بأن معرفة بعض الناس تستحق الندم بالفعل، لأنهم يظهرون وجها مغايرا لما بدوا عليه في بداية الأمر "لكن الإنسان يتعلم".

وإزاء المشهد الفني العربي، تقول عشة الجبل إن المطربة المصرية شيرين هي الأفضل بالنسبة إليها "أنا معجبة بفنها، وأغانيها رائعة بالنسبة إلي، ولو أتيح أن أخوض تجربة ديو مع فنانة من دول عربية أخرى لاخترت أن أغني مع شيرين بدون أي تردد، أريد أن أكون نسخة ثانية منها".

وعلى مستوى الحياة الشخصية، تقول عشة الجبل إن الزواج لم يؤثر إطلاقا على حياتها الفنية، "لأن زوجي إنسان متفهم، وهو يعرف من ذي قبل أني أعمل في المجال الفني".

واستطردت عشة الجبل "زوجي لم يقف عقبة في طريقي، بل على العكس من ذلك، كان عنصرا مساعدا ووقف بجانبي، وهو يساعدني اليوم حتى أمضي قدما في نجاحاتي".

أما مسألة الاعتزال التي تظل واردة عند الفنانين فلا تشغل بال عشة الجبل، إذ تقول "لا أفكر أبدا في الموضوع، خلال الوقت الحالي، وإن كان ثمة شيء سيأتي في المستقبل فلا أعرف، لكني سعيدة بنجاحي في الوقت الحالي، وأركز على شق طريقي".