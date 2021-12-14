الكرملين: قرار مجلس الأمن الدولى الخاص بالمناخ والأمن «غير مقبول»

وقال بيسكوف - فى تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - " إن القرار كان بالفعل غير مقبول على الإطلاق، وليس فقط لروسيا، كما تعلمون، هناك عدد من الدول الأخرى التى دعمتنا".
وأضاف أنه لا يمكن أن يكون جدول أعمال المناخ عاملا يقيد حقوق الدول فى التنمية، علماً أن هذه القيود تأتى من تلك البلدان التى ألحقت أضرارًا جسيمة بالمناخ فى وقت من الأوقات، وضمنت لنفسها معدلات نمو عالية، وبالتالى حصلت على اقتصاد صناعى بدرجة عالية.
وأوضح فى سياق تعليقه على أن روسيا خذلت العالم باستعمال حق الفيتو "نختلف تمامًا مع هذا الرأى، أكرر مرة أخرى ، موسكو طرف مسؤول فى أجندة المناخ".
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