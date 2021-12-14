موعد مباراة الجزائر وقطر القادمة في نصف نهائي بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ننشر موعد مباراة الجزائر وقطر القادمة في نصف نهائي بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وقطر والتشكيل المتوقع للمباراة حيث يستضيف ملعب ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة قوية بين منتخب الجزائر ونظيره القطري ، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 , المقامة في قطر .

موعد مباراة الجزائر وقطر

ويحل موعد مباراة الجزائر وقطر التي تنطلق بين المنتخب الجزائري ونظيره المنتخب القطري، غدآ الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر بينما تكن التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة ، و العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية.

فيما تبدأ مباراة الجزائر وقطر في الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وذلك ضمن مباريات بطولة كأس العرب 2021.

تشكيل مباراة الجزائر وقطر

ونستعرض معكم تشكيل مباراة الجزائر وقطر المتوقع لمباراة قطر والجزائر غدآ الأربعاء علي ستاد ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة:

أولًا: تشكيل منتخب الجزائر ضد نظيره القطري:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، محمد الأمين توقاي، عبدالقادر بدران.

الوسط: حسام مريزيق، سفيان بن دبكة، طيب مزياني.

الهجوم: ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي- بوعلام خوخي- عبد الكريم حسن- إسماعيل محمد.

خط الوسط: همام الأمين – عبد العزيز حاتم – كريم بوضيف – حسن الهيدوس.

الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي.

تشكيل منتخب قطر ضد الجزائرالقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وقطر

ومن المقرر أن يتم بث مباراة الجزائر وقطر في بطولة نصف نهائي كأس العرب 2021 عبر قناتي “beIN Sports HD 1، وAlkass One HD”.

حقق المنتخب القطري الفوز علي المنتخب الإماراتي بنتيجة تاريخية 5_0 ، في ربع نهائي كأس العرب ، ولذلك تأهل إلي منافسات نصف النهائي للكأس ويواجه نظيره الجزائري غدآ علي ملعب ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحقق المنتخب الجزائري الفوز علي نظيره المغربي بنتيجة (5-3) ، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) وذلك بفضل ركلات الجزاء الترجيحية ، وذلك في بطولة ربع نهائي كأس العرب، لذلك تأهل منتخب الجزائر إلي الدور نصف النهائي لكأس العرب ويتواجه مع نظيره القطري غدآ الأربعاء علي ملعب ستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.