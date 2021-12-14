منح اراضي الديوان الملكي بالتفاصيل والشروط وكيفية الاستعلام ٬ بالنسبة للمواطنين السعوديين ، هو نوع من الدعم المباشر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مباشرة للمواطنين السعوديين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية تمنعهم من الحصول على السكن الملائم لحياة كريمة. بل إن هذه الأراضي مجانية بالكامل ، ولا يدفع المواطن لها أي مبلغ من المال ، في إطار الرعاية المجتمعية التي يقدمها الملك للعاجزين.

والأراضي التي منحها الديوان الملكي للمواطنين السعوديين هي مجموعة من الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين غير القادرين على شراء أرض لبناء منازلهم من أبناء المملكة غير القادرين على الحصول على سكن مناسب لهم. حيث يتم تقديم طلب من قبل المواطن إلى الديوان الملكي مصحوباً بأسباب طلب الحصول على منحة أرض مجانية ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة المواطن بحيث يتم النظر في الطلب من قبل الديوان الملكي السعودي ، وأمر يتم إصدارها لمنح الأرض للمواطن مجانًا تمامًا إذا كان مؤهلاً بالفعل للحصول على المنحة ، وتأتي هذه المنح في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لتوفير الحياة يرجى مساعدة جميع المواطنين ومساعدتهم في الحصول على ما يكفيهم. الإسكان في إطار تطبيق الديوان برعاية خادم الحرمين الشريفين.

شروط الحصول على منحة الأراضي من الديوان الملكي

وضع الديوان الملكي السعودي عددًا من الشروط والضوابط التي يجب على المواطن السعودي / رب الأسرة الوفاء بها من أجل التأهل لمنحة الأرض التي يقدمها الديوان الملكي ، لضمان أهليته للحصول على أرض مجانية. هذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وجميع أفراد أسرته.

يجب ألا يكون قد تلقى أي نوع من الدعم السكني الحكومي قبل ذلك.

يشترط أن يكون المواطن وعائلته مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا تكون الأسرة قد امتلكت منزلًا خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا وقت تقديم الطلب.

نموذج طلب منحة الأراضي من الديوان الملكي