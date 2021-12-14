منح اراضي الديوان الملكي بالتفاصيل والشروط وكيفية الاستعلام ٬ بالنسبة للمواطنين السعوديين ، هو نوع من الدعم المباشر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مباشرة للمواطنين السعوديين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية تمنعهم من الحصول على السكن الملائم لحياة كريمة. بل إن هذه الأراضي مجانية بالكامل ، ولا يدفع المواطن لها أي مبلغ من المال ، في إطار الرعاية المجتمعية التي يقدمها الملك للعاجزين.منح اراضي الديوان الملكي
والأراضي التي منحها الديوان الملكي للمواطنين السعوديين هي مجموعة من الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين غير القادرين على شراء أرض لبناء منازلهم من أبناء المملكة غير القادرين على الحصول على سكن مناسب لهم. حيث يتم تقديم طلب من قبل المواطن إلى الديوان الملكي مصحوباً بأسباب طلب الحصول على منحة أرض مجانية ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة المواطن بحيث يتم النظر في الطلب من قبل الديوان الملكي السعودي ، وأمر يتم إصدارها لمنح الأرض للمواطن مجانًا تمامًا إذا كان مؤهلاً بالفعل للحصول على المنحة ، وتأتي هذه المنح في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لتوفير الحياة يرجى مساعدة جميع المواطنين ومساعدتهم في الحصول على ما يكفيهم. الإسكان في إطار تطبيق الديوان برعاية خادم الحرمين الشريفين.شروط الحصول على منحة الأراضي من الديوان الملكي
وضع الديوان الملكي السعودي عددًا من الشروط والضوابط التي يجب على المواطن السعودي / رب الأسرة الوفاء بها من أجل التأهل لمنحة الأرض التي يقدمها الديوان الملكي ، لضمان أهليته للحصول على أرض مجانية. هذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وجميع أفراد أسرته.
- يجب ألا يكون قد تلقى أي نوع من الدعم السكني الحكومي قبل ذلك.
- يشترط أن يكون المواطن وعائلته مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا تكون الأسرة قد امتلكت منزلًا خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا وقت تقديم الطلب.
يأتي طلب منحة الأرض من الديوان الملكي السعودي بإرسال عرض إلى مقر الديوان الملكي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. تتضمن المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال لمقدم الطلب ، وسبب تقديم الطلب ، وأسباب أهليته للأرض المجانية ، وترسل بالبريد إلى مقر الديوان الملكي ، وفيما يلي عينة معروضة لـ الحصول على الأرض المجانية المقدمة من الديوان الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمي الأمين، وبعد.
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
سمو الأمير/…………… رئيس الديوان الملكي.
تحيةً من عند الله مباركةً طيبة؛
وبعد..
فإنني أتقدم لكم اليوم بطلبي للحصول على قطعة أرض في (يكتب المنطقة التي يسكن فيها).. وذلك لأنني لدي عدد (….) من الأبناء والإخوة والأخوات بالإضافة لوالديّ، وإذ أنني أعمل (…….) فإن راتب الشهري لا يكفيني من أجل الحصول على متطلبات الحياة اليومية فضلًا عن الحصول على مسكن ملائم، والمنزل الذي أعيش فيه حاليًا قد تهالك ولا يصلح للاستخدام الآدمي، وإنني أقرُّ لسيادتكم بأنني لم أتلق أي وجه من أوجه الدعم السكنية طوال حياتي، وأتعهد بمسؤوليتي الكاملة عن البيانات المرفقة مع الخطاب، مرفق طيه كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
حفظكم الله ورعاكم وأدامكم ذخرًا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاسم/…………
محل الإقامة/………
تاريخ الميلاد/………..
رقم بطاقة الهوية/……………
رقم الهاتف/………….
البريد الإلكتروني/…………….
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منح اراضي الديوان الملكي بالتفاصيل والشروط وكيفية الاستعلام ٬ بالنسبة للمواطنين السعوديين ، هو نوع من الدعم المباشر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مباشرة للمواطنين السعوديين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية تمنعهم من الحصول على السكن الملائم لحياة كريمة. بل إن هذه الأراضي مجانية بالكامل ، ولا يدفع المواطن لها أي مبلغ من المال ، في إطار الرعاية المجتمعية التي يقدمها الملك للعاجزين.منح اراضي الديوان الملكي
والأراضي التي منحها الديوان الملكي للمواطنين السعوديين هي مجموعة من الأراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين غير القادرين على شراء أرض لبناء منازلهم من أبناء المملكة غير القادرين على الحصول على سكن مناسب لهم. حيث يتم تقديم طلب من قبل المواطن إلى الديوان الملكي مصحوباً بأسباب طلب الحصول على منحة أرض مجانية ، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة المواطن بحيث يتم النظر في الطلب من قبل الديوان الملكي السعودي ، وأمر يتم إصدارها لمنح الأرض للمواطن مجانًا تمامًا إذا كان مؤهلاً بالفعل للحصول على المنحة ، وتأتي هذه المنح في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السعودية لتوفير الحياة يرجى مساعدة جميع المواطنين ومساعدتهم في الحصول على ما يكفيهم. الإسكان في إطار تطبيق الديوان برعاية خادم الحرمين الشريفين.شروط الحصول على منحة الأراضي من الديوان الملكي
وضع الديوان الملكي السعودي عددًا من الشروط والضوابط التي يجب على المواطن السعودي / رب الأسرة الوفاء بها من أجل التأهل لمنحة الأرض التي يقدمها الديوان الملكي ، لضمان أهليته للحصول على أرض مجانية. هذه الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وجميع أفراد أسرته.
- يجب ألا يكون قد تلقى أي نوع من الدعم السكني الحكومي قبل ذلك.
- يشترط أن يكون المواطن وعائلته مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا تكون الأسرة قد امتلكت منزلًا خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا وقت تقديم الطلب.
يأتي طلب منحة الأرض من الديوان الملكي السعودي بإرسال عرض إلى مقر الديوان الملكي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. تتضمن المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال لمقدم الطلب ، وسبب تقديم الطلب ، وأسباب أهليته للأرض المجانية ، وترسل بالبريد إلى مقر الديوان الملكي ، وفيما يلي عينة معروضة لـ الحصول على الأرض المجانية المقدمة من الديوان الملكي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمي الأمين، وبعد.
سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
سمو الأمير/…………… رئيس الديوان الملكي.
تحيةً من عند الله مباركةً طيبة؛
وبعد..
فإنني أتقدم لكم اليوم بطلبي للحصول على قطعة أرض في (يكتب المنطقة التي يسكن فيها).. وذلك لأنني لدي عدد (….) من الأبناء والإخوة والأخوات بالإضافة لوالديّ، وإذ أنني أعمل (…….) فإن راتب الشهري لا يكفيني من أجل الحصول على متطلبات الحياة اليومية فضلًا عن الحصول على مسكن ملائم، والمنزل الذي أعيش فيه حاليًا قد تهالك ولا يصلح للاستخدام الآدمي، وإنني أقرُّ لسيادتكم بأنني لم أتلق أي وجه من أوجه الدعم السكنية طوال حياتي، وأتعهد بمسؤوليتي الكاملة عن البيانات المرفقة مع الخطاب، مرفق طيه كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
حفظكم الله ورعاكم وأدامكم ذخرًا للإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاسم/…………
محل الإقامة/………
تاريخ الميلاد/………..
رقم بطاقة الهوية/……………
رقم الهاتف/………….
البريد الإلكتروني/…………….
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