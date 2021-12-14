هاتف شاومي Redmi 10 Prime 2022 الجديد السعر والمواصفات

هاتف شاومي Redmi 10 Prime 2022 له العديد من المواصفات التي يرغب في معرفتها العديد من المستخدمين، وسوف نتناول فى هذا المقال سعر ومواصفات هذا الجهاز بالتفصيل، كما سوف نذكر مميزاته المختلفة، وشركة شاومي ستقوم بتقديم إصدارات جديدة مختلفة لأنواع الهواتف Redmi 10 Prime ولجهاز Redmi 10 وسوف يتم اطلاقهم في 2022.

مواصفات جهاز شاومي Redmi 10 Prime 2022

يتوفر بالعديد من الألوان حيث يوجد باللون الأبيض والأسود والأزرق تستطيع اختيار ما تريده، ويمكن الحصول عليه من متجر امازون الهندي وكذلك الشركات مسؤولة عن البيع بالتجزئة موجودة في الهند.

الذاكرة العشوائية لهذا الهاتف تكون 4 جيجابايت وسعتها 64 جيجابايت، بينما يوجد ذاكرة 6 جيجابايت ورامات 128 جيجابايت، ويمكنك اختيار ما ترغب بها ويدعم هذا الهاتف الاتصال بشبكات 5 جي.

يحتوي على مستشعر رئيسي لهذا الهاتف يبلغ 50 ميجا بيكسل و إعدادات الكاميرا بمستشعر تبلغ دقتها 8 ميجابكسل وحجم الشاشة يبلغ 6.5 انش.

يمتاز هذا الشاحن بتقنية الشحن السريع، كما أن دقة الكاميرا الأمامية له تبلغ 8 ميجا بيكسل.

يبلغ طول هذا الجهاز 161.2 مليمتر بينما عرض 75.6 مليمتر في وسمكه يبلغ 9.6 مليمتر ووزن الجهاز 152 غرام، و مصنوع من البلاستيك بالنسبة للظهر والجوانب.

دقة التصنيع لهذا الجهاز مميزة وتصل 12 نانو متر ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز والمعالج ثماني النواة، وهناك وظائف متعددة للجهاز حيث يوجد وضع حماية العين وهو الوضع الليلي، كما يتوفر 16 مليون لون.

يدعم الجهاز شريحة نانو وتبلغ دقة الكاميرا الأولى 50 ميجا بيكسل وهي كاميرا الرئيسية، بينما يوجد ثلاث أنواع أخرى من الكاميرات الثانية دقتها 8 ميجا بيكسل وهي تساعد على التصوير بزاوية واسعة، والكاميرا الثالثة مسؤولة عن تصوير الماكرو ودقتها 2 ميجا بيكسل، بينما الرابعة تعمل على عزل الخلفيات وتبلغ دقتها 2 ميجا بكسل.

ابعاد جهاز شاومي شاومي ريدمي 10 برايم وامكانياتهمميزات هاتف شاومي Redmi 10 Prime 2022 شاومي ريدمي 10 برايم

يدعم هذا الجهاز الشحن السريع بقوة 18 وات والبطارية الخاصة به هي بطارية ليثيوم يو وتبلغ سعة البطارية 6000 ملي أمبير وهي قابلة للإزالة.

هذا الهاتف يحتوي على سماعات خارجية وراديو وسماعة ستيريو ونظام صوتي 24، كما يحتوي على بلوتوث وواي فاي وواي فاي wifi direct وهوت سبوت و منفذ يو اس بي، وتتميز الكاميرا بإمكانية اختيار وضع التجميل أو وضع عزل الخلفية أو كشف الوجوه والابتسامات أو المؤقت الذاتي.

تستطيع اختيار وضع التصوير الليلي أو التصوير الاحترافي ويمكن التعرف على المشاهد بخاصية الذكاء الاصطناعي، ويمكنك التركيز باللمس أو التصوير بانوراما وهناك إمكانية التشغيل السريع أو المؤقت الذاتي.

تستطيع اختيار خاصية الالتقاط المستمر ويمكن عمل إعدادات توازن اللون الأبيض، كما يوجد مواصفات مختلفة مثل البوصلة والتسارع وإمكانية التعرف على الوجه ووضع رقم سري أو بصمة اليد للحماية.

هذا الهاتف ضد الغبار والرزاز الماء و يأتي مع العلبة الشاحن وكابل يو اس بي وجراب خاص بالحماية ودبوس لاستخراج الشرائح.

سعر هاتف شاومي Redmi 10 Prime 2022 شاومي ريدمي 10 برايم

يحظي هاتف ريدمي من شاومي أعجاب الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي، ولذلك يسأل الجميع سعر هاتف شاومي ريدمي الجديد سوف نقدم لكم اسعار هاتف Redmi 10 Prime 2022 في العديد من بلدان الوطن العربي.

يبلغ سعر هذا الجهاز في المغرب ألف و600 درهم وفي السعودية سعره 635 ريال سعودي، وفي الجزائر 22900 دينار ويبلغ سعره 2600 جنيه مصري و 171 دولار أمريكي.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا مواصفات جهاز شاومي Redmi 10 Prime 2022 كما ذكرنا أبعاد هذا الجهاز ومميزاته بالتفصيل، ومحتويات العلبة المقدم فيها وسعره في العديد من الدول وجميع إمكانياته المختلفة.