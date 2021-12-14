أخبار اليمن : تصعيد بالحديدة.. 225 خرقاً للمرتزقة في 24 ساعة

تصعيد بالحديدة.. 225 خرقاً للمرتزقة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 225 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبها مرتزقة العدو، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحفين في حيس، وغارة لطيران حربي على الجبلية، و3 غارات لطيران تجسسي على حيس.

وأشار إلى رصد تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية والجراحي، و80 خرقاً بقصف مدفعي و111 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.