الصين ترصد ثانى حالة إصابة بـأوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الثلاثاء، بأن حالة الإصابة الثانية بأوميكرون هى لرجل يبلغ من العمر 67 عاما، وكان قد وصل إلى مدينة "شنغهاى" فى 27 نوفمبر الماضى، مشيرة إلى أنه على مدار أسبوعين من الحجر الصحى فى أحد الفنادق، كانت نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التى أجريت له سلبية.
وأضافت القناة أن المصاب سافر بعد ذلك من "شنغهاى" إلى مدينة "غوانزو" حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية للمتحور أوميكرون.
وكانت الصين قد أعلنت أمس الاثنين رصد أول حالة إصابة بالمتحور الجديد فى بر الصين الرئيسى لمسافر وصل إلى مدينة "تيانجين" الصينية قادما من الخارج هذا الشهر.
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